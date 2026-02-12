「まさかGKがこんなPKを蹴るとは…」チームメイトは唖然。ナポリ守護神の衝撃キックに驚嘆の声「復讐心を秘めている」「圧倒的な力」
現地２月10日に開催されたコッパ・イタリアの準々決勝でナポリはコモと対戦。１−１のまま90分で決着をつかず、その後のPK戦の末に６−７で敗れた。
チームはベスト８で敗退となったなか、この試合のPK戦でナポリ守護神のヴァニャ・ミリンコビッチ＝サビッチが脚光を浴びた。セルビア人GKは６人目のキッカーとして登場すると、豪快に右足を振り抜く。放たれた強烈な一撃はクロスバーを直撃したものの、跳ね返ったボールが相手GKの背中に当たって、そのままゴールインした。
あまりにパワフルなシュートに、ベンチに下がっていた同僚のラスムス・ホイルンドが口を押えながら唖然とする様子がカメラに捉えられていた。
またこのPKには多くの反響があり、イギリス紙『THE Sun』は、「ナポリGKが絶対的な『暴力』を選択、驚愕のPKでホイルンドを呆然とさせる」と見出しを打った記事を掲載。「ホイルンドと同様に、SNS上のユーザーも、まさかキーパーがこのようなPKを蹴るとは信じられなかった」と報じ、以下のようなファンの声を紹介している。
「正直、キーパーがPKを蹴る時はいつも復讐心を秘めているように感じる」
「GKがPKを蹴ることは稀だ...でもやるなら、このように記憶に残るものにするべきだ」
「圧倒的な力！時には技巧ではなく、強さを示すことが重要だ。ヴァニャはGKもシュートを打てることを証明した！」
まさに度肝を抜く一発だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ナポリGKがPK戦で衝撃のキック！ 同僚は驚きを隠せず
チームはベスト８で敗退となったなか、この試合のPK戦でナポリ守護神のヴァニャ・ミリンコビッチ＝サビッチが脚光を浴びた。セルビア人GKは６人目のキッカーとして登場すると、豪快に右足を振り抜く。放たれた強烈な一撃はクロスバーを直撃したものの、跳ね返ったボールが相手GKの背中に当たって、そのままゴールインした。
またこのPKには多くの反響があり、イギリス紙『THE Sun』は、「ナポリGKが絶対的な『暴力』を選択、驚愕のPKでホイルンドを呆然とさせる」と見出しを打った記事を掲載。「ホイルンドと同様に、SNS上のユーザーも、まさかキーパーがこのようなPKを蹴るとは信じられなかった」と報じ、以下のようなファンの声を紹介している。
「正直、キーパーがPKを蹴る時はいつも復讐心を秘めているように感じる」
「GKがPKを蹴ることは稀だ...でもやるなら、このように記憶に残るものにするべきだ」
「圧倒的な力！時には技巧ではなく、強さを示すことが重要だ。ヴァニャはGKもシュートを打てることを証明した！」
まさに度肝を抜く一発だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ナポリGKがPK戦で衝撃のキック！ 同僚は驚きを隠せず