ナガオカ <6239> [東証Ｓ] が2月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比72.5％減の1.4億円に大きく落ち込み、通期計画の17億円に対する進捗率は8.3％にとどまり、5年平均の39.5％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比56.4％増の15.5億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比20.5％減の2.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の13.2％→10.0％に低下した。



株探ニュース

