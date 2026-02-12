10日、新潟市江南区で身元が分からない男性の遺体が見つかりました。



警察によりますと、10日午後2時すぎ、、新潟市江南区の阿賀野川左岸で通行人から「人が引っかかっているように見えた」と警察に通報がありました。男性の遺体は、横雲橋から35m上流にある水の流れを変える『水制』に挟まっていたということです。



遺体は、年齢不詳で身長175cmくらいの中肉、黒のフード付きパーカー・紺のジーパン・黒のスニーカーを身に着けていました。目立った外傷はなく、警察は身元の確認を進めるとともに事件と事故の両面で調べています。