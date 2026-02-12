小島瑠璃子、2歳長男を抱いた近影ショット 長年の仲・大堀恵が公開「私ができることは微力でしかないけれど」思いつづる
タレントの小島瑠璃子（32）が11日、元AKB48・SDN48のメンバーでタレントの大堀恵（42）のインスタグラムに登場。小島の2歳長男が写る写真が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】「仲の良さが伝わってきます」大堀恵親子と笑顔で写る、2歳長男を抱いた小島瑠璃子
投稿では「雪の降った日に、我が家にるーちゃん（小島瑠璃子ちゃん）が息子くんと遊びに来てくれました 16年一緒にいると家族のような存在に」とつづり、長男を膝に抱いた笑顔の小島、大堀の子ども2人が密着して写る和やかな5ショットを複数枚披露している。
続けて「私が辛い時、困っている時、人生の節目の時には必ず隣にるーちゃんがいてくれました。どれだけ心強かった事か」「彼女の笑顔のために、そして息子くんの笑顔のために私ができることは微力でしかないけれども、、、なんでもしていこうと思っています」と思いをつづった。
ほかにも、「16年分の懐かしいお写真と共に。10歳差の離れた妹のようですが、確実にしっかりしているのはるーちゃんですけどね」と振り返りながら、思い出の写真を多数公開し、小島との変わらぬ絆の深さを感じさせている。
大堀の投稿に、コメント欄には「写真見てると仲の良さが伝わってきます」「楽しんで良かったですね」「めーたんの子供大きくなったね」などと反響が集まっていた。
小島は、バラエティー番組などで活躍していた2022年、翌年から中国の大学に留学する意向を明かし、23年5月に行われた映画『再会長江』の舞台あいさつでは「私事ですが、先日結婚しまして…」と語り、同年8月に第1子妊娠を公表。その後、夫を亡くしたことを明かした。
