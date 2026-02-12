フリーアナウンサー宮根誠司（62）が12日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が9月末で放送を終了することを番組内で発表した。

番組終盤に「重大発表というほど大したものではないですが」と前置き。「この9月末をもちまして、このミヤネ屋を卒業させていただく運びになりました。そのご報告でございます」と明かした。画面にも「『ミヤネ屋』 今秋に終了」と記された。

06年に読売テレビ制作の関西ローカルとしてスタートし、翌07年には全国ネットに昇格。宮根の顔も全国区になった。宮根の流れるようなトーク力と、世間の疑問や怒りをストレートにぶつけるスタイルで、視聴者の共感を得た。

そんな宮根の決心を見届けようと、スタジオには多くの関係者、スタッフが訪れ、その様子がたびたび映し出された。「今日はカメラの向こうにたくさんスタッフの方がいらっしゃいますけども、私は誇れる司会者では全くありませんが、誇れるとしたらスタッフの皆さんで、ゼロから立ち上げて、まあ斬新な、挑戦的な企画をいっぱい作ってくれました」。スタッフたちを称えつつ、自身は控えめに「私は付いていくのがやっとだった」とも。「それがいつしか『ミヤネ屋』だけしかできない名物コーナーがたくさんたくさん生まれたのは、私にとってはとっても貴重な時間でした」と感慨深げに語った。

スタッフとは、家族のような絆が生まれたという。「私のキャラではないんですけど、スタッフの皆さんとはプライベートでもしょっちゅうご飯を食べに行き、お酒を飲みに行き、カラオケでバカ騒ぎをし、旅行に行き、ゴルフをやり…本当家族のように優しく接して下さいまして」。さらに「一度ももめたこともなかったな。楽しくできた20年、それが一番の僕の幸せな時間、財産だったかなと考えております」と感謝した。

番組は9月末で終了し、それぞれのスタッフがまた別の番組に携わる。宮根は「このスタッフなら、この後もきっともっと凄い番組を作ってくれると思いますので、今後ともよろしくお願いします」と、視聴者に呼びかけていた。

◇宮根 誠司（みやね・せいじ）1963年（昭38）4月27日生まれ、島根県出身の62歳。関大卒業後、87年に大阪・朝日放送に入社。同局朝の情報番組「おはよう朝日です」（関西ローカル）などの司会を経て04年4月にフリーに転向。現在は「ミヤネ屋」やフジテレビ「Mr.サンデー」などで司会を務める。1メートル73。血液型B。