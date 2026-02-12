元HKT48メンバーで、俳優・タレントの兒玉遥さんが自身のインスタグラムで、健康的な食欲に満ちた日常を披露しています。



【写真を見る】【 兒玉遥 】焼肉・ホルモン・唐揚げ・担々麺 爆食も「体型維持のプロ」「調整がんばります」フォロワー感嘆「表情100点」「綺麗かぁ〜」











兒玉さんは「大好きな焼肉 幸泉 今回のMVPはハバネロホルモン！」「ずっと気になっていた担々麺。はしご」と、都内の名店を巡りつつ、食を堪能している模様。









続いて「ボートレース住之江の唐揚げ美味しい」と、仕事で訪れたと思われる競艇場の唐揚げに嬉しそうにパクつく動画も投稿。さらに「大阪焼肉めぐり 安兵衛」「ハラミ・ホルモン盛りと冷麺推しです！」と、夜のパトロールにもぬかりない様子。









兒玉さんはこの食巡りの理由を「今年に入って色んな地方でお仕事」「ご当地の気になるご飯屋さんに食べに行くのが醍醐味」と明かしています。

さらに「男子に負けないくらい食べるので」「本当に我ながら、体型維持のプロ」と自信を見せつけ「来週、痩せていないといけない仕事があるので」「コンディション調整がんばります」と気合いを込めています。









フォロワーからは「美味しそうに食べる天才」「表情100点」「綺麗かぁ〜」「めちゃめちゃ活き活き」「その笑顔見たら美味しさ伝わってくる」など、共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】