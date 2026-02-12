バドミントン・志田千陽選手は12日、約10年間にわたって所属してきた再春館製薬所を2026年3月31日をもって退団することを発表しました。

志田選手はこれまで同チームに所属していた松山奈未選手と“シダマツ”ペアを組みプレー。パリオリンピックでは銅メダルを獲得するなど躍動しました。その後、昨年9月にペアを解消。現在はBIPROGY所属の五十嵐有紗選手とペアを組んでいます。退団についてはチームより「2028年ロサンゼルス五輪での頂点を目指すべく、五十嵐選手とより多くの練習時間を確保し、ペアとしての活動を加速させるための前向きな決断」と明かされていました。

志田選手は取材に応じ、「女子ダブルスは簡単ではない。2人でやる競技なので、練習する時間だったりパートナーと一緒に過ごす時間というのはすごく大事だなと、自分もシダマツで感じていた部分ではあった」とコメント。「ここを節目に、新しい挑戦に向かって、新しい環境で、次のパートナーとしっかり向き合える環境をつくっていくべきだと感じた」と退団決意の理由を明かしました。

高校卒業後からの長きにわたってプレーしてきたチームを離れることは、簡単なことではなかったとも言及。その中でも、「自分がピークでいられるのも、あとどのくらいなんだろうと思った時に、次のチャンスが最後になるかなと思ったので、自分の夢を諦めないで向き合っていきたいという気持ちが強かった」と語りました。

現在は、五十嵐選手と一緒に練習ができていないということ。「自分たちには時間がない」と難しい決断への思いを明かしながら、次なる目標である『世界一』に闘志を燃やしました。