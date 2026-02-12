AI¤ªÁ¦¤á¤Ç¹ØÆþ·Ð¸³¡¢26¡ó¡¡¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¹â³ä¹ç¡¢ÅÅÄÌÄ´ºº
¡¡Çã¤¤Êª¤Ç¤â¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬ÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¡½¡£Ê¸¾Ï¤ä²»À¼¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤ëÂÐÏÃ·¿AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤òÅÅÄÌ¤¬Ä´ºº¤¹¤ë¤È¡¢26.3¡ó¤¬¡ÖAI¤Î¤ªÁ¦¤á¤Ç¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Èæ¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ê¤É¤ÎAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡Ö¤ªÁ¦¤á¤Î¡»¡»¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¸õÊä¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦ÉÊ¤òÃµ¤·¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶áÇ¯¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î¡¢AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë15¡Á69ºÐ¤Î3Àé¿Í¤ËÂÐ¤·¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£