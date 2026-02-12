スピードスケート男子1000メートル

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子1000メートルが11日に行われた。優勝候補の一角だった2025年世界選手権金メダリストのユップ・ベンネマルス（オランダ）は、廉子文（中国）に進路を妨害されて5位に。ゴール直後からリンク上で怒りを爆発させていたが、このレースを見た日本人ファンからも「明らかに危険な進路妨害」「オリンピックでこんなシーンは残念」など、様々な声がネット上で上がった。

アクシデントが起きたのは、ラスト1周となったバックストレートでのこと。好走を見せていたベンネマルスだったが、レーンを入れ替わる際に進路を阻んだ廉子文の左足と接触し、失速した。ゴール直後には、怒りの表情で声を荒げ、後方から滑ってきた廉に詰め寄るシーンもあった。結局、廉はレーンの移動を早すぎるタイミングで行ったと判断されて失格。ベンネマルスは1人で再レースを行ったが、タイムを伸ばすことはできず5位に終わった。

この一部始終を見ていた日本のファンからは、様々な声が上がった。

「ユップ・ベンネマルス選手のあの悔しそうな顔…見てるこっちまで泣きそう」

「明らかに危険な進路妨害」

「フェアプレーが一番大切」

「まずは冷静に事実とルールに基づいて判断するべき」

「故意かどうかより、安全面を考えるとルール厳しくなるのは仕方ない気もする」

「オリンピックでこんなシーンは残念です」

当事者の廉は競技後にSNSを更新し、「相手選手との接触は予想外のものだった」とあくまでも偶然のアクシデントだったと説明。その上で「私は何も規則違反の動作はしていないし、そうする意図もなく、ブレードの接触は本当に予想外のことだった」としている。



