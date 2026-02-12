【ワークマン値下げ】がコスパ良きーーーッ！ 1,000円で買える♡「優秀カーデ」

そろそろ春に向けて服を買いたい時期。シンプルで着まわしやすいカーディガンを【ワークマン】で見つけたので紹介します。淡色で春先のコーデにも取り入れやすく、今ならプチプラに値下げ中。機能性も優秀でコスパに優れたカーディガンなら、イロチ買いしない手はないかも。

お手入れ楽ちん！ 汚れにくいカーディガン

【ワークマン】「レディースサーバースウェットウォームカーデガン」\1,000（税込・セール価格）

シンプルなVネックデザインで、きれいめにもカジュアルにも振りやすいカーディガン。裏起毛なので、まだ寒い今の時期にも重宝しそう。ジーンズと合わせたカジュアルな着こなしや、肩掛けにしてアクセントにするのもおすすめ。撥水・防汚加工が施されているのも優秀ポイントです。ベージュ・ホフホワイト・ピンク・ブラック・ライトグリーンの全5色展開。

プリーツスカートと合わせてきれいめカジュアルに

こちらは柔らかな雰囲気のオフホワイトを着用したコーデ。ゆったりとした余裕のあるシルエットなので、さり気なく体型カバーが期待できるかも。きれいめのプリーツスカートと合わせれば、グンと上品な着こなしに。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M