先輩ママのリアルなコメントも！ 【クロス ファンクション】で見つかる正解セレモニー服

もうすぐ3月。卒入園式・卒入学式を控えているママは、「当日、なに着よう？」とショップやネットで探している人も多いのでは？ また、少しずつ変化しているセレモニー服の傾向や、意識して選ぶべきポイントなども知りたいところ。そこで、今回は“プチプラ・高見え・機能性（洗える）を備えた機能服”をコンセプトに、カジュアルからフォーマルまで展開している【クロス ファンクション】で見つけたセレモニー服をご紹介。先輩ママたちのリアルな実態データとともにお届けします。

【クロス ファンクション】がセレモニー服に関するアンケートを実施

昨年末、【クロス ファンクション】はセレモニー服に関するアンケート調査を実施。そこから導き出された、失敗しないセレモニー服とは？ 卒入園式、卒入学式を経験した先輩ママたちのリアルな声は、選び方でモヤモヤしている人にとって参考になることばかりです！

【調査概要】

調査手法：オンライン調査

調査対象：30～50代の女性500名

調査期間：2025年12月17日～2025年12月18日

「セレモニー服を選ぶとき『失敗したくない』と思ったことはありますか？」の問いには、80％が「はい」と回答。時代の傾向に合った正解服を知れば、安心して式に参加することができます。

セレモニー服は、1月から探し始めている人が35.2％。2月、3月からスタートする人も多いので、あせらなくて大丈夫！

「どんな服装で行きましたか？」の質問には、僅差でジャケット × パンツが1位。パンツ派ママからは「季節の変わり目で意外と寒かったから」「ストッキングの電線を気にしなくていい」という意見が。とはいえ、ジャケット × スカート、ジャケット × ワンピースも人気！

「服装で意識しているポイントは？」という質問には「清潔感のあるシンプルさ」という回答が圧倒的多数。お手入れのしやすさ、動きやすさといった機能面や、体形カバーを重視している人も。

3月に行われる卒園式・卒業式と、4月の入学式で1着のセレモニースーツを着回している割合は約7割。インナーを別アイテムにするだけでも印象や気分が変えられるので、セットアップで揃えておくと便利なのかもしれません。

このタイミングでスーツを購入しておくと、きちんとした場で浮かない安心感が得られるほか、のちの学校行事などでも着られるので、1着あると便利なことが判明。

年に数回しか着ないセレモニー服は、その都度クリーニングに出すのも面倒……ということで、あったら嬉しい機能として“お家で洗える”ことを挙げる人が6割以上。また、きちんと感が保てるよう“シワになりにくい”というのも重要視すべきポイントになりそう。

【クロス ファンクション】らしい高機能生地を使ったセットアップ

ここからは、アンケートで回答してくれた先輩ママたちからも合格点がもらえそうな2026年【クロス ファンクション】流セレモニー服をピックアップ。好みのトップスとボトムスを組み合わせて自分らしいセットアップにしてもいいし、単品で購入してアレンジしても◎。トップスとボトムスをセット買いすると、お買い得になるのも嬉しいところです。

トップス類は、ノーカラージャケット2型、ペプラムブラウス1型、ジレ1型。

【クロス ファンクション】左上：《洗える・シワになりにくい》正解Aラインフレアジャケット\9,900、右上：《洗える・シワになりにくい》正解ノーカラージャケット\9,900、左下：《洗える・シワになりにくい》正解ペプラムブラウス\5,940、右下：《洗える・シワになりにくい》正解ロングジレ\9,900

ボトムスは、テーパードとワイドの2タイプ。後ろだけゴムウエストになっているので、前からはきちんと見えつつ、ラクなはき心地なのが魅力です。

【クロス ファンクション】左：《洗える・シワになりにくい》正解ワイドパンツ\6,930、右：《洗える・シワになりにくい》正解テーパードパンツ\6,930



カラーは、すべてオフベージュ、ブラック、ネイビーの3色展開。

これらはすべて【クロス ファンクション】らしい高機能生地を使用したもの。

上質見えする生地なのに洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えるほか、シワになりにくく、ストレッチが効いていて、UVカット機能までついているという優秀さ！

それでは、人気の組み合わせをご紹介します。

女性らしい上品さが演出できるフレアジャケット & テーパードパンツ

【クロス ファンクション】《洗える・シワになりにくい》2点セット 正解 Aラインフレアジャケット & テーパードパンツ\15,400 ※単品価格《洗える・シワになりにくい》正解Aラインフレアジャケット\9,900、《洗える・シワになりにくい》正解テーパードパンツ\6,930、《シワになりにくい》シルキーサテン2WAYタックブラウス\3,960

Aラインシルエットとフレア袖が女性らしいジャケットと、センタープレスで脚がスッキリきれいに見えるテーパードパンツがセット。手首と足首を素肌見せすると、全体が軽やかな印象に。王道のネイビーで、気品を漂わせて。

ノージャケットでもきちんと見えるペプラムブラウス & ワイドパンツ

【クロス ファンクション】《洗える・シワになりにくい》2点セット 正解 ペプラムブラウス & ワイドパンツ\12,100 ※単品価格《洗える・シワになりにくい》正解ペプラムブラウス\5,940、《洗える・シワになりにくい》正解ワイドパンツ\6,930

ノージャケットでもパッと着映えるのが、ペプラムブラウスとワイドパンツのセット。まろやかなオフベージュを選べば、清潔感のあるやわらかな女性らしさを演出してくれます。

スマートな大人っぽさが漂うV開きジャケット & ワイドパンツ

【クロス ファンクション】《洗える・シワになりにくい》2点セット 正解 ノーカラージャケット & ワイドパンツ\15,400 ※単品価格《洗える・シワになりにくい》正解ノーカラージャケット\9,900、《洗える・シワになりにくい》正解ワイドパンツ\6,930、《シワになりにくい》リボンボウタイボリュームシャツ\3,960

程よいゆとりがありながら、深めのVネックデザインでシャープな印象に仕上がるノーカラージャケット。太過ぎないワイドパンツを合わせると、スマートさに拍車がかかります。旬なボウタイブラウスをインして、絶妙な甘辛ミックススタイルに。

ジレや金ボタンジャケットを選択肢に入れている人も少しずつ増加中

ここ数年、セレモニー服の幅が広がり、日常使いもしやすいアイテムを選択肢に入れる人が少しずつ増えてきました。

たとえば、ロングジレを使ったパンツスタイル。

【クロス ファンクション】《洗える・シワになりにくい》2点セット 正解 ロングジレ & ワイドパンツ\14,300 ※単品価格《洗える・シワになりにくい》正解ロングジレ\9,900、《洗える・シワになりにくい》正解ワイドパンツ\6,930、《シワになりにくい》シルキーサテンパールボウタイブラウス\3,960

スリーブレスのロングジレでもきちんと感がキープできるのは、きれいめパンツとセットアップで着用しているから。気になるヒップやおなかをさりげなくカバーしつつ、堅苦しくないスタイリッシュな雰囲気へと誘ってくれます。ブラックをセレクトすると、ほんのりモードなイメージに。ボトムスをデニムパンツに変えたりすれば、普段着としても活躍！

汎用性が高い金ボタンジャケット × ストレートパンツもいい感じ

【クロス ファンクション】で、現在いちばん売れているのがこのネイビーのジャケット。

【クロス ファンクション】《洗える・シワになりにくい》正解 金釦ダブルテーラードジャケット\6,930、《シワになりにくい》リボンボウタイボリュームシャツ\3,980

高級感のある生地なのに洗濯機で洗えて、その後もシワになりにくく、UVカット機能まで！ しかも、動きやすいストレッチ入りなので、窮屈なジャケットが苦手という人にも◎。金ボタンジャケットというとカジュアルなイメージですが、トレンドのボウタイシャツを中に着ると、たちまち華やかに。Tシャツとデニムパンツのようなアイテムを合わせれば、きれいめカジュアルにシフトでき、日常使いもできます。

セレモニースタイルとしてコーディネートしたボトムスは、同素材、同機能のストレートパンツ。

【クロス ファンクション】《洗える・シワになりにくい》正解 センタープレスストレートパンツ\5,940

きちんと感のあるセンタープレスが縦ラインを強調し、脚全体をスラッと見せてくれます。

今回ご紹介した【クロス ファンクション】のセレモニー服は、上下セットで買っても1万円台半ばとコスパのよさも魅力的。清々しい気持ちでお子さんの門出を祝えるセレモニー服、ぜひ探してみて。

