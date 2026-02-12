運河のほとりでイタリアの伝統菓子を！ゴンドリエ・スナック“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催します。

メディテレーニアンハーバーの運河沿いに佇む「ゴンドリエ・スナック」では、イタリアの伝統を感じさせるスウィーツのようなカクテルや、見た目にも華やかなソフトドリンクが登場します。

パラッツォ・カナルを眺めながら、ゆったりと味わいたい特別なメニューが、2026年4月8日より発売されます。

ゴンドリエ・スナック“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日

販売場所：メディテレーニアンハーバー「ゴンドリエ・スナック」

ゴンドリエ・スナックでは、食後のデザートとしても楽しめるアルコールドリンクや、ジェラートをヒントに開発された冷たいドリンクを提供！

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”のコンセプトである「食の旅」に合わせ、イタリアのエッセンスをふんだんに取り入れたラインナップとなっています。

運河の美しい景色とともに、この場所ならではの優雅なティータイムを楽しむことができます。

アイスカフェラテカクテル (アマレット＆アーモンド)

価格：780円

※アルコールドリンク

カフェラテをベースにした、スウィーツ感覚で楽しめるアルコールカクテルです。

イタリアの伝統的なビスケット「ビスコッティ・サヴォイアルド」が添えられています。

そのまま食べるのはもちろん、カクテルにしっかりと浸して染み込ませてから味わうのも、本場イタリアのような粋な楽しみ方です。

スペシャルソフトドリンク (苺ミルク)

価格：750円

イタリアのジェラートからヒントを得て開発された、ひんやりと楽しめる苺ミルクのドリンク。

トッピングされた苺を溶かしながら飲むことで、味わいの変化を楽しみながらいただけます☆

暑い日でも最後まで美味しく、満足感たっぷりに喉を潤してくれる一杯です。

運河の美しい街並みの中で、イタリアの風を感じる特別な一杯をぜひ堪能してください。

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”が贈る、甘く贅沢なひとときが楽しめます☆

ゴンドリエ・スナック“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

