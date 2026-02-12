ホタテガーリックバター味復活！“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”ポップコーン

東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催します。

アメリカンウォーターフロントの「リバティ・ランディング・ダイナー」前にあるポップコーンワゴンでは、イベントの雰囲気を盛り上げる特別なフレーバーが登場します。

昨年2025年に引き続き登場する、お酒との相性も抜群な期間限定の味わいが、2026年4月8日より販売されます☆

ポップコーンワゴン（リバティ・ランディング・ダイナー前）“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

価格：400円

販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日

販売場所：アメリカンウォーターフロント ポップコーンワゴン（リバティ・ランディング・ダイナー前）

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”の食べ歩きメニューとして、2026年も注目のフレーバーが復活！

この時期だけの特別なポップコーンは、パークを巡りながら手軽に楽しめる、イベントに欠かせない一品です。

特に、お酒を片手に世界を巡るフェスティバルのスタイルに合わせ、大人の方も満足できる深い味わいに仕上げられています。

後味にホタテの豊かな風味がふんわりと香る、ガーリックポップコーン。

お酒に合うようなしっかりとした味付けに仕上げられており、大人のおつまみとしてはもちろん、お子様のおやつにもぴったりな一品☆

昨年も人気を博したフレーバーが待望の再販となり、多くのゲストが楽しみにしていた食体験を提供します。

香ばしいガーリックとホタテの旨味が食欲をそそる限定ポップコーンとともに、華やかなパークを巡ってください。

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”ならではの「食の旅」を、より一層楽しく彩ります。

ポップコーンワゴン（リバティ・ランディング・ダイナー前）“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

