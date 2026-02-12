人材総合サービスを全国で展開する株式会社スタッフサービス・ホールディングスはこのほど、シニア層を対象にした働き方に関してのアンケート結果を発表した。

対象としたのは６５〜７４歳までの「アラウンド古希」。男女８００人（働いている人４００人、働いていない人４００人）。２０２５年１２月１日〜８日までインターネットで「アラウンド古希の生きがい、働きがいに関する意識調査」を実施した。

「今の仕事に満足感や充実感はありますか？」との問いに対し、１９．９％が「とても感じている」、５４．４％が「やや感じている」と回答。７割強が満足感や充実感を感じていると回答した。また、働く際に重視するポイントは、「自分に合う条件で働けること」や「健康面・体力面で無理がないから」などをあげており、金銭面だけではなく、身体の負担の少ない働き方を求める傾向が見えた。

さらに、生きがいや生活への満足度を聞いた設問には就労の有無に関わらず７割以上が感じており、特に働いている人はより高い充実感を示した。

アラウンド古希は、生活のメリハリを保つために働く傾向が見られるなど、ポジティブな思いを持っていきいきと働いている実態が明らかになった。