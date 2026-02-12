東京ディズニーシーにて“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を2026年4月15日から6月30日までの期間開催します。

このイベントの開催に先立ち、イベントをより一層楽しめるスペシャルグッズが2026年4月8日より先行販売されます。

「ミッキーマウス」が旅をしながら食を楽しむ様子が描かれたアイテムや、ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』に登場するレミーがデザインされたグッズが多数登場。

身につけてフェスティバルを巡ったり、持ち帰ってコレクションしたりと、多様な楽しみ方ができるラインナップとなっています。

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルグッズ

発売日：2026年4月8日(水)

販売店舗：東京ディズニーシー「スチームボート・ミッキーズ」

イベント開催期間：2026年4月15日(水)〜6月30日(火)

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”は、テーマポートごとの多彩な料理やドリンクを味わいながら巡る“食の旅”を楽しむことができるイベント。

今回は新たに『レミーのおいしいレストラン』の雰囲気を感じられるデコレーションやスペシャルメニュー、そしてスペシャルグッズが加わります。

祝祭感あふれるパークの美しい景観とともに、食の祭典を満喫できるアイテムが揃います。

ポストカード＆ステッカー

価格：900円

大きなフォークを手にした「ミッキーマウス」がデザインされたポストカードとステッカーのセット。

周囲には色鮮やかな食材のイラストがあしらわれています。

カンバッジ

価格：600円

フェスティバルのロゴや食材とともに、「ミッキーマウス」が描かれたカンバッジ。

バッグや帽子のアクセントとして活躍するアイテムです。

ピンバッジ

価格：1,400円

コレクションアイテムとしても人気の高いピンバッジ。

台紙にもフェスティバルらしい華やかな食材のイラストがデザインされています。

きんちゃく

価格：1,000円

小物の整理に便利なきんちゃく袋。

チーズの形をした可愛らしいアクリルチャームが付いています。

くっつきぬいぐるみ

価格：2,800円

コック帽を被った「レミー」の愛らしい姿が表現されたくっつきぬいぐるみ。

トマトの輪切りをモチーフにした台座に乗っています。

底面にクリップが付いており、洋服の肩などにくっつけて一緒にパークを巡ることができます。

クリップがついたトマト形の台座は取り外すことも可能です。

カチューシャ

価格：2,600円

「レミー」の耳とコック帽がデザインされたカチューシャ。

身につけるだけで『レミーのおいしいレストラン』の世界観を楽しめます。

ワッペンアクセサリー

価格：900円

手持ちのバッグやポーチなどを自由にカスタマイズできるワッペンアクセサリー。

トレー

価格：1,800円

「レミー」が料理をする様子や、パークの風景がデザインされたトレー。

縁にあしらわれた赤いチェック柄が食卓を楽しく彩ります。

マグカップ

価格：2,200円

チーズとトマトを持つレミーが描かれたマグカップ。

下部には水色のチェック柄がデザインされています。

裏面には「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」のロゴがプリントされています。

スプーン

価格：1,300円

持ち手部分に「Cooking is my jam!」の文字が入ったスプーン。

すくう部分には「レミー」のイラストがワンポイントで入っています。

プレート

価格：1,700円

フライパンを持つレミーが描かれたプレート。

マグカップやスプーンとセットで揃えたくなるデザインです。

ミニタオルセット

価格：2,000円

異なるデザインのミニタオルが2枚セット。

その日の気分に合わせて使い分けることができます。

デコレーションマグネット

価格：1個 1,300円

全6種類のうち、どれか1つが入っているデコレーションマグネット。

「レミー」が料理をする様々なシーンが描かれています。

デコレーションマグネットセット

価格：1箱 7,800円

全6種類がすべて揃うデコレーションマグネットのセット。

まとめてコレクションしたい方にぴったりのアイテムです。

食の世界を巡る祭典の思い出として、パークでも自宅でも楽しめるアイテムが多数ラインナップ。

ディズニー＆ピクサー映画『レミーのおいしいレストラン』の世界観を楽しめるアイテム！

東京ディズニーシー「フード＆ワイン・フェスティバル」スペシャルグッズの紹介でした。

