『ばけばけ』庄田、驚きの知らせを告げる 第95回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第95回（13日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）を松江に残らせるため、錦織（吉沢亮）は連日、あの手この手とアプローチを続ける。一方、トキ（高石あかり）はサワ（円井わん）の言葉がずっと引っかかっていた。気持ちが揺れる中、トキはタエ（北川景子）の元を訪れ、三之丞（板垣李光人）と再会する。久しぶりに母と弟と過ごす時間に、トキの松江に残りたい思いが高まる。そんなトキに、タエと三之丞がかけた言葉は？
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）の本当の思いを知ったトキ（高石あかり）は、松江を離れ、熊本に行くことを決意する。それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。トキは長屋を訪れサワ（円井わん）との別れの時間を過ごす。一方、錦織（吉沢亮）、庄田（濱正悟）が見守る中、ヘブンは中学校で生徒たちに松江を離れることを告げる。激しく動揺する生徒たちに、庄田からさらに驚きの知らせが告げられる。
