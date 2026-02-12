KiiiKiii、ガーリーな新ビジュアル公開 ビジュアルBOOK＆スペシャルメッセージも
5人組ガールズグループ・KiiiKiiiがビジュアルモデルを務めるアパレルブランド・WEGOのビジュアル第2弾が公開された。あす13日から全国のWEGO店舗で展開される。
【別カット】ガーリーな仕上がりに！KiiiKiiiユニットカットも
KiiiKiiiは、昨年STARSHIPエンターテインメントからデビューした次世代ガールズグループで、IVE以来4年ぶりとなるガールズグループとして、デビュー前から国内外で大きな注目を集めてきた。
ビジュアル第2弾は、ガーリーをベースに、WEGOのエッセンスであるストリートな要素を取り入れた“NEW SPRING”なスタイル。一部店舗ではウィンドウ掲出＆大型パネル設置もされる。
また、今回撮り下ろしたビジュアルを1冊にまとめたビジュアルBOOK「WEGO MAGAZINE【KiiiKiii特別版】」とオリジナルショッパーのスペシャルセットも同日からプレゼントされる。数量限定のセットとなる。
さらに、3月12日までの期間中、WEGO店舗内では「KiiiKiii」からのスペシャルメッセージを放送している。
