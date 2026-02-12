『アオアシ』第1期（全24話）再放送決定 第2期は2026年放送予定
テレビアニメ『アオアシ』の第1期（全24話）が、4月５日よりNHK Eテレにて再放送されることが決定した。毎週日曜17時から放送され、第2期は2026年に放送されることが決まっている。
【画像】この姿は！？公開された『アオアシ』第2期のビジュアル
同作は、2015年〜2025年6月にかけて『週刊ビッグコミックスピリッツ』にて連載されたサッカー漫画が原作で、愛媛に暮らすサッカー少年・アシトが、その能力を見出されJユースチームで“サイドバック”のポジションで世界を目指す物語。
サッカー番組、Jリーグとの共同プロジェクトなど、数々のサッカー関連のコラボレーションをしている人気作品で、サッカーJリーグのユースチームを舞台に、プロを目指し奮闘する高校生たちの青春を描く。
コミックス累計発行部数は2400万部を突破し、2022年にテレビアニメが放送された。
