◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)

スノーボードハーフパイプの平野流佳選手が、5位で決勝進出を決めました。

予選では、2本目のランでダブルコーク1440(4回転)を2度決めるなど「87.50」を記録し、順位を上げました。

全選手の中で1番目に登場した平野選手は、「初めてで緊張したんですけど、まあ特別な感じがして楽しめました」と振り返りました。

北京五輪では同種目で12位に終わりました。前回の悔しさを晴らすべく迎えた今大会は、「前回からの切り換えはすごく早かった。この大会に向けて色んなことをゆっくり時間をかけて準備してきました」とコメント。「昨日の練習でも決勝でやりたいルーティンを決めることができたので結構手応えはあります」と好調なようです。

また、決勝のルーティンを少しネタバレ。「初戦で出しちゃったんですけど、ダブルコーク1440だったりとかトリプルコークのコンボとかそういうのを見せられたらと思います。前回ちゃんとできなかったので、ちゃんと完走しきって、いいルーティンをやって金メダルを獲りたい」と意気込みました。