緒川たまき、夫が披露した誕生日の近影に反響「美しさは増すばかり」 西田尚美も祝福コメント
俳優・緒川たまきが11日、誕生日を迎えた。夫の劇作家ケラリーノ・サンドロヴィッチ氏が同日、自身のXを更新し、緒川の近影を披露した。
【写真】緒川たまき、夫が披露した誕生日の近影
Xでは「今日2月11日は緒川さんの誕生日。元気で素敵な一年になりますように。ごみちゃんと一緒に祝います。はっぴばーすでい、ひゅうひゅう！！！！！！！！！！」と、緒川が愛猫を抱きしめたショットを公開。
これに対し、ファンから「おめでとうございます」と祝福の声が続々届き、「可憐で芯のある憧れの女性です」「いつまでもずーっと変わらずお元気で麗しき」「美しさは増すばかりですね」など多数の反響。
西田尚美も「たまきちゃん、お誕生日おめでとうございます」「ごみちゃんとたまきちゃんの写真可愛いなー」とコメントを寄せた。
