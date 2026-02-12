俳優の坂口涼太郎が１２日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に初出演。生まれて初めて発した言葉に、黒柳徹子も「ステキな言葉ね」と感激する一幕があった。

夢だった「徹子の部屋」出演で、ド派手衣装で登場した坂口。黒柳も思わず「うわぁ」と声を出すほどで坂口は黒柳への「リスペクトヘアメイクとファッションで」と説明。ヘアスタイルもトップに三つ編みで花を咲かせたようになっており「玉ねぎからお花が咲いたというテーマで。お会いできて光栄です」と嬉しそうにあいさつした。

黒柳は坂口の赤ちゃんの頃の写真を見て「最初に喋った言葉がかわいいんだけど」と水を向けると、坂口は「『きれいね』と発語しました。これで両親はこの子は神童かもしれないと」と笑った。

黒柳は「どうして（きれいねと発語？）」と聞くと、「母がいろんなきれいなものを見せてくれて。『あれきれいね、あれもきれいね』って私に語ってくれたから、生まれて初めての言葉が『きれいね』って言えたことに気付きました」。黒柳は「ステキな言葉。最初はパパとかママなのに」と驚いていた。

坂口は逆に、黒柳に最初の言葉を尋ねたが「私はなかなか出てこないで、逆さまになったりいろんなことして生まれてきた。生まれたときは『ゲェ』って言ったって」というと、坂口も「アハハハ！」と大笑いしていた。