落語家の笑福亭鶴二（57）が12日、大阪市内で「四十周年記念独演会」（4月19日、近鉄アート館）の取材会を行った。

破天荒で知られた“上方落語四天王”の一人、六代目笑福亭松鶴の最後の弟子。鶴二本人は、はんなりとした上品な語り口が持ち味で、節目の落語会にも「特別なことはできないんで、等身大で」とし得意の「野ざらし」に桂文枝作の「妻の旅行」、大作「たちぎれ線香」の3席を披露する。

正式に入門してわずか半年で師匠が他界。それでも、その間に笑福亭の名前をもらい「師匠から実家に電話がかかってきて“コンクールに応募しといたったで”と。何もできないのにコンクールに出る。初舞台は師匠の追善興行やった浪花座。しかも出番が三代目春団治師匠の後ろ…。もうビックリすることばっかりやった」と振り返る若手時代。

その後は兄弟子や他の一門にも出稽古して技を磨いた。故・笑福亭仁鶴さんからは「自分が初めて見て“面白い”と思ったことをやり抜きなさい」と、哲学的に諭され、桂文珍（77）からは「落語は50歳からやで、と。特に君の場合は焦ってやるタイプちゃうから。70歳になってからが収穫期」と励まされた。

モットーは「はんなり、まったり、ほのぼのと」。50周年に向けても肩肘張らず「お客さんから“鶴二さん、会いに来たで〜”と言ってもらえるような雰囲気でいたい」と笑顔で語った。