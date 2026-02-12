シャオミ・ジャパンは、Mijia（ミージャ）から「ペット用スマート空気清浄機」「ツールキット」「電動ロータリーツールキット」「毛玉リムーバー 2」を発売した。Xiaomi Storeや公式Webサイト、Amazon.co.jpなどで購入できる。

Mijia ペット用スマート空気清浄機

「Mijia ペット用スマート空気清浄機」は、ペットがいる環境向けの空気清浄機。価格は1万5980円。早割キャンペーンとして、16日まで1万3980円で購入できる。

360度の大型吸気グリルを搭載し、空気清浄システムは三層構造となっている。まずプレフィルターが大きな汚れを集め、「Xiaomi高効率フィルター」が0.1～0.3μmの微細な粒子を99.99%除去。ペット専用に設計された活性炭配合フィルターで、ニオイ物質を化学反応で無毒・不揮発性の化合物として定着・脱臭する。

また、「自動抗ストレスアルゴリズム」を搭載し、ペットを驚かせないよう空気の状態に合わせて風量を段階的に自動調整する。

ペットによる誤操作を防止するセーフティロックや、底面から回して引き出すだけのワンステップ・フィルター交換が可能で、汚染状況のリアルタイムモニタリング機能も備える。消費電力は27W。

Mijia ツールキット

「Mijia ツールキット」は、電動ドライバーと手動工具11点がセットになったツールセット。価格は7980円。

クラムシェル型のケースは工具を保持できるだけでなく、ネジや釘などの小物を整理できる収納スペース（約185×43×29mm）も備える。

電動ドライバーは3段階のトルク設定（最大4N・m）とLEDライトを搭載。USB-Cで充電でき、フル充電で約600本のネジ締めが可能。バッテリーが切れても、全金属製の遊星ギアボックスにより手動（最大8N・m）で作業できる。

S2スチール製のビット22本、フレキシブルシャフト、傷防止のラバーカバー付き釘抜きハンマーなどが同梱される。

ほかにも、手を放すと固定されるセルフロック式の3mメジャーや、25度の傾きに対応したボールポイント六角レンチセット、被覆剥きや圧着に使える多用途ラジオペンチなど、厳選されたツールがセットになっている。

Mijia 電動ロータリーツールキット

「Mijia 電動ロータリーツールキット」は、バッテリー内蔵のロータリーツールと、ビットや収納ケースがセットになった製品。彫刻や研削、研磨、穴開けといった作業に活用できる。価格は5280円。

本体は直径2cmのペン型。本体の転がりを防止するアンチロールデザインとなっている。ボディはアルマイト加工を施したアルミ合金製ボディで、グリップ部分はソフトラバー加工。アクセサリーの着脱は先端を回すだけのレンチ不要設計となっている。

モーターは耐久性と安定性に優れた「ブラシレスコアレスモーター」で、毎分最大2万2000回転の高速回転に対応する。

搭載するバッテリーは800mAhで、フル充電で約60分間の連続使用ができるほか、USB-Cで給電しながら使用可能。

収納ケースは、開けると16本のビットが起き上がる「ポップアップ式」となっている。

Mijia 毛玉リムーバー 2

「Mijia 毛玉リムーバー 2」は、充電式の毛玉取り。1回のフル充電で最大180分の連続使用ができる。価格は1980円。

搭載するステンレス製「6枚浮動刃」と毎分6000回転の高性能モーターとの組み合わせで、毛玉を素早くカットし、強力に吸引する。

大小2種類（約1.4mm/約2mm）のメッシュ孔を配置し、さまざまなサイズの毛玉をキャッチできる。厚さ0.35mmの保護メッシュカバーで、刃の接触から衣類を保護する仕様。

「8の字型サイクロン気流」設計の採用により、カットした毛玉や繊維の逆流・

詰まりを防ぎながらケース内へ送り込む。毛玉ケースは透明なデザインで、溜まったゴミの量を一目で確認可能。

安全保護機能として、メッシュカバーが緩むと即座に運転を停止する安全装置と、充電中の誤作動防止機能を備える。