「みんないい顔！！」表彰式後の光景　圧巻の“自撮りテク”に「最高のショット」【冬季五輪】

ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した日本の表彰式後の光景が注目を集めた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体で日本は銅メダルを獲得した。丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮の4人で臨み、五輪の公式インスタグラムに投稿された表彰式後の写真も注目を集めた。

【写真】「撮るのもとても上手」二階堂蓮が撮影した“1枚”をチェック

インスタには「ハイチーズ」と記され、「4人全員が安定したジャンプで得点を積み上げ銅メダルを獲得 4位のドイツとは、距離に換算すると僅か60cm差…」と綴られ、表彰台の一番端にいた二階堂が全員を被写体に収めている写真が投稿された。

これには「二階堂選手！撮るのもとても上手」「セルフィー上手」「最高のショット」「みんないい笑顔！素晴らしい写真ですね」「素敵が溢れてて こちらも笑顔になりました」「みんないい顔！！」と、多くの反響が寄せられ、撮影を担当した二階堂の“自撮りテク”を称える声も届けられた。

