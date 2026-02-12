お笑い芸人の千原ジュニアさんが、自身のインスタグラムで俳優の赤井英和さんとの2ショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 千原ジュニア 】 赤井英和と偶然「ばったり」 憧れの「浪速のロッキー」と２ショット 「私の子供の頃のヒーロー！」





投稿によると、千原ジュニアさんは「ばったり浪速のロッキー！」と赤井英和さんとの偶然の出会いを報告。「私の子供の頃のヒーロー！」と、赤井さんへの敬愛の念を明かしています。



写真では、襟が蛍光イエローのダウンジャケットを着た赤井英和さんと、ベージュのコートに赤青のチェック柄マフラーを身につけた千原ジュニアさんが、車内で笑顔を見せています。二人はカメラに向かって肩を並べ、楽しげな様子が伝わってきます。







千原ジュニアさんは「写真載っけさせてもろたるねん！」と関西弁で喜びを表現。「赤井さんありがとうございました！」と感謝の言葉で締めくくり、ハッシュタグ「#赤井英和」を添えています。



この投稿に「お元気そうで何よりです」「カッコイイ〜二人ですね」「お2人ええ笑顔してはる〜」「最高にかっこいいツーショット」「自分のヒーローの前では、何歳になっても子供の様な笑顔になりますね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】