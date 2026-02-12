フリーアナウンサー宮根誠司（62）が12日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が9月末で放送を終了することを番組内で正式発表した。

「重大発表」と打たれたエンディングトークで、紺のスーツ姿の宮根は「重大発表というほど大したものではございませんが」と軽口も。しかし、両手を前で固くつなぎ、緊張感も漂わせた。

番組が3月で放送5000回、7月には放送開始20年を迎える感謝を口に。その後に「実はこの9月の末をもって、私、この『ミヤネ』屋を卒業させていただく運びになりました。そのご報告でございます」と述べた。

1987年に大阪・朝日放送にアナウンサーとして入社。流れるようなトーク力と、世間の疑問や怒りをストレートにぶつけるスタイルで、視聴者の共感を得た。平日朝の情報番組「おはよう朝日です」には、90年4月からMCを担当。04年に退局し、フリーへ転身後も、10年3月まで出演を続けた。

06年には読売テレビ制作の関西ローカルで「情報ライブ ミヤネ屋」がスタート。07年10月から全国ネット放送となった。関西の朝の顔から、全国の昼の顔へ。大きく飛躍した。

この日の発表では、「考えますと、私、局アナ時代から含めて26歳から37年、63歳になる年までずっと、月曜日から金曜日までの帯番組をやらせていただいたという、自分でも信じられないくらい恵まれた環境で、テレビに携わらせていただきました」と打ち明けた。

番組卒業後の自身については具体的に語っておらず、37年続いた帯番組MCも一旦は小休止となる可能性もありそうだ。

◇宮根 誠司（みやね・せいじ）1963年（昭38）4月27日生まれ、島根県出身の62歳。関大卒業後、87年に大阪・朝日放送に入社。同局朝の情報番組「おはよう朝日です」（関西ローカル）などの司会を経て04年4月にフリーに転向。現在は「ミヤネ屋」やフジテレビ「Mr.サンデー」などで司会を務める。1メートル73。血液型B。