ライフスタイルイノベーションは2月13日より、サンリオの「ハローキティ」のグッズを集めた店頭イベント「HELLO KITTY　2026.2」を、全国のライフスタイルブランド「one’sterrace(ワンズテラス)」店舗にて開催する。

「HELLO KITTY　2026.2」グッズ一例

同イベントでは、ワンズテラスの店頭に、約100種類ものレトロテイストなハローキティグッズが勢ぞろいする。開催期間は2月13日〜3月15日。

ラインアップ(一部)はこちら。

エコバッグ L ハローキティ　… 1,540円

ランタンボトル ハローキティ　… 4,400円

ぬいぐるみ ペンポーチ ハローキティ　… 1,848円

カラビナフェイスポーチ ハローキティ　… 1,518円

ミルク瓶 ハローキティ　… 1,320円

サンリオ ビスケット ハロー キティ COOK　 … 972円

ラウンドキラキラカン ハローキティ　… 880円

サガラパスケース ハローキティ　… 2,750円

ミニボストン ハローキティ　… 2,530円

カラビナマスコトット ハローキティ　… 1,870円

リール付刺繍パスケース ハローキティ　… 2,530円

カラビナコインケース ハローキティ　… 748円

ふわくたぬいぐるみ ハローキティ　… 2,530円

クリアマルチケースSS ハローキティ　… 935円

コーヒータンブラー M ハローキティ　… 2,970円

貯金箱 ハローキティ　… 1,980円

ぷっくりったい ヘアクリップ ハローキティ　… 858円

クリアマルチケースS ハローキティ　… 935円

Dカン付A4トート ハローキティ　… 2,200円

メラミンタンブラー ハローキティ　… 748円

ダイカットマグ ハローキティ　… 2,200円

ミルクボトルマグL ハローキティ　… 1,980円

りんごの箸置き ハローキティ　… 1,100円

クロス付メガネケース ハローキティ　… 1,430円

刺繍ミニトート ハローキティ　… 2,200円

刺繍キャップ ハローキティ　… 3,850円

ミラー付き折りたたみコーム ハローキティ　… 935円

フラットコーム ハローキティ　… 660円

なお、入荷状況は店舗により異なり、一部商品は数量限定のため無くなり次第終了となる。