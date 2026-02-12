【ハローキティ】約100種類のレトロかわいいグッズが大集合! -「HELLO KITTY 2026.2」が2/13スタート
ライフスタイルイノベーションは2月13日より、サンリオの「ハローキティ」のグッズを集めた店頭イベント「HELLO KITTY 2026.2」を、全国のライフスタイルブランド「one’sterrace(ワンズテラス)」店舗にて開催する。
「HELLO KITTY 2026.2」グッズ一例
同イベントでは、ワンズテラスの店頭に、約100種類ものレトロテイストなハローキティグッズが勢ぞろいする。開催期間は2月13日〜3月15日。
ラインアップ(一部)はこちら。
エコバッグ L ハローキティ … 1,540円
ランタンボトル ハローキティ … 4,400円
ぬいぐるみ ペンポーチ ハローキティ … 1,848円
カラビナフェイスポーチ ハローキティ … 1,518円
ミルク瓶 ハローキティ … 1,320円
サンリオ ビスケット ハロー キティ COOK … 972円
ラウンドキラキラカン ハローキティ … 880円
サガラパスケース ハローキティ … 2,750円
ミニボストン ハローキティ … 2,530円
カラビナマスコトット ハローキティ … 1,870円
リール付刺繍パスケース ハローキティ … 2,530円
カラビナコインケース ハローキティ … 748円
ふわくたぬいぐるみ ハローキティ … 2,530円
クリアマルチケースSS ハローキティ … 935円
コーヒータンブラー M ハローキティ … 2,970円
貯金箱 ハローキティ … 1,980円
ぷっくりったい ヘアクリップ ハローキティ … 858円
クリアマルチケースS ハローキティ … 935円
Dカン付A4トート ハローキティ … 2,200円
メラミンタンブラー ハローキティ … 748円
ダイカットマグ ハローキティ … 2,200円
ミルクボトルマグL ハローキティ … 1,980円
りんごの箸置き ハローキティ … 1,100円
クロス付メガネケース ハローキティ … 1,430円
刺繍ミニトート ハローキティ … 2,200円
刺繍キャップ ハローキティ … 3,850円
ミラー付き折りたたみコーム ハローキティ … 935円
フラットコーム ハローキティ … 660円
なお、入荷状況は店舗により異なり、一部商品は数量限定のため無くなり次第終了となる。
