全国各地のご当地おでんと地酒が集結! 5日間限定の「おでん&地酒フェス2026」開催
立ち飲みフェス実行委員会は2月19日〜23日の5日間、「おでん&地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」を東京・上野恩賜公園 竹の台広場(噴水前広場)にて開催する。
「おでん&地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」
本イベントでは、「さむ〜い季節にあったか〜いおでんを」をテーマに、全国各地から個性豊かなおでんと、それらに合う厳選された日本酒(地酒)が集結する。
「おでん&地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」
多種多様なおでん
定番の出汁おでんから地域独自の素材を使ったご当地おでんまで、多種多様な「おでん」が熱々の状態で提供され、寒い屋外で食べる「究極の一杯」を楽しむことができる。また、おでんとの相性を考え抜いてセレクトされた、全国の銘酒も登場。熱燗で体を温めるもよし、冷酒でキレを楽しむもよし、自分好みのペアリングを見つけることができるという。
にごり酒と梅酒の専門店
開催日時は2月19日〜23日の10時〜21時(最終日は20時まで)。会場は、東京都台東区にある「上野恩賜公園 竹の台広場(噴水広場)」。ペット同伴OKで、入場は無料となっている。
「おでん&地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」
「おでん&地酒フェス2026 in 上野恩賜公園」
