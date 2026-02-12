島根県への旅行がクーポンでお得に! 「今こそ、しまねへ。しまね旅キャンペーン」特設サイト公開
島根県は2月9日、新たな宿泊キャンペーン「今こそ、しまねへ。しまね旅キャンペーン」の特設サイトを公開した。
今こそ、しまねへ。しまね旅キャンペーン
クーポン適用期間は令和8年2月9日〜3月25日まで。予約サイトは「じゃらん」、「楽天トラベル」となる。
クーポン利用条件は、1,000円クーポンが1名以上で最低利用価格は5,000円、2,000円クーポンは2名以上で最低利用価格10,000円、3,000円クーポンは1名以上で最低利用価格16,000円、6,000円クーポンは2名以上で最低利用価格32,000円となっている。
クーポン利用条件
なお、現在じゃらん・楽天トラベルにおいて発行されている、松江市内の宿泊施設で使える「宿泊割引クーポン」および、島根県内で対象の宿泊プランの予約に使える「冬旅しまね宿泊キャンペーンクーポン」との併用はできない。詳細は特設サイトで確認できる。
