3児の母・滝沢眞規子「蓋は閉まります」ボリューミーな手作り弁当が話題「完璧な仕上がり」「スゴ技」
【モデルプレス＝2026/02/12】モデルの滝沢眞規子が2月12日、自身のInstagramを更新。品数豊富な手作り弁当を公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「完璧な仕上がり」珍しく蓋が閉まった豪華手作り弁当
滝沢は「今日はチーズささみカツです。あとはひじき煮、ブロッコリーとザーサイのナムルなどです」と記し、手作りした弁当の写真を投稿。小ねぎが入った卵焼きや千切りのにんじんを使用したおかずなども詰められており、品数豊富で彩り豊かな弁当となっている。また「よく心配していただきますが蓋は閉まります」とつづり、透明な蓋をかぶせた弁当に箸とみかんを添えた写真も載せている。
この投稿は「ボリューミーで完璧な仕上がり」「スゴ技」「食べるのがもったいないくらい綺麗」「健康的でバランスも良さそう」「こんなお弁当作れるの尊敬する」と反響を呼んでいる。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
