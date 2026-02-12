¡È¸Ä¿ÍË¡¿Í¡áÃ¦ÀÇ¡É¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¡´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤Îµ¿ÏÇÂ³½Ð¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦ÃÄÂÎ¤¬²ÝÀÇÅö¶É¤Ë°ÛµÄ
ºÇ¶á¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ä¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¤Ê¤É¤Î´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ã¦ÀÇµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸Ä¿ÍË¡¿Í¤ÎÀßÎ©¡×¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ÎÀìÌçÃÄÂÎ¤¬²ÝÀÇ¹ÔÀ¯¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢¡ÖÃ¦ÀÇ¤ÎµòÅÀ¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ê¥®Å¹¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö´Ú¹ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏ¢¹ç¡×¤Ï2·î12Æü¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÎË¡¿ÍÀßÎ©¤ÈÁÅÀÇÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÎ©¾ìÊ¸¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¸Ä¿ÍË¡¿Í¤ò°ìÎ§¤ËÃ¦ÀÇ¼êÃÊ¤È¤ß¤Ê¤¹²ÝÀÇÅö¶É¤Î»ÑÀª¤Ë°ä´¸¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤º´Ú¹ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏ¢¹ç¤Ï¡¢¡ÖK¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¼çÌò¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢»º¶È¹½Â¤¤âµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¡£
1990Ç¯Âå¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ðÈ×¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤¬À¤³¦Åªµ¬ÌÏ¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÉô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ý±×¹½Â¤¤â»ö¼Â¾å¡Ö´ë¶È²½¡×¤ÎÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤À¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÃÎÅªºâ»º¸¢¡ÊIP¡Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÄ¾ÀÜ´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸Ä¿ÍË¡¿Í¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»º¶ÈÈ¯Å¸¤ËÈ¼¤¦¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±Ï¢¹ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½¹Ô¤Î²ÝÀÇ¹ÔÀ¯¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¿ÍË¡¿Í¤ò½êÆÀÀÇ¤ÎÎß¿ÊÀÇÎ¨¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÆ³´É¡Ê¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¡×¤È¤ß¤Ê¤·¡¢»ö¸åÅª¤ÊÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶È³¦Â¦¤Î¼çÄ¥¤À¡£
´Ú¹ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏ¢¹ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÑ²½¤·¤¿»º¶È¹½Â¤¤ËÀ©ÅÙ¤ä¹ÔÀ¯¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹»öÎã¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¸Ä¿ÍË¡¿Í¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀÇÌ³´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Î¡È³Ì¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ª¤è¤ÓÄ¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢´ÉÍý¡¢IP³«È¯¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¢ÀìÂ°¡¦½Ð±é·ÀÌó¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë°ãÌó¶â¡¦Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤ÎÉéÃ´¡¢Àµ¼Ò°÷¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸ÛÍÑ¤ä»öÌ³½ê¡¦ÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê·Ð±Ä³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¡£
´Ú¹ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏ¢¹ç¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÄÉÄ§²ÝÀÇÌäÂê¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö°°Õ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö´ð½à¤ÎÉÔºß¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¹ñÀÇÄ£¤Î½èÊ¬¤¬ÁÅÀÇ¿³È½¤ä¹ÔÀ¯ÁÊ¾Ù¤ÇÊ¤¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤°ÍýÍ³¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÇÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ê²ÝÀÇ´ð½à¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏ¢¹ç¤Ï¡¢¡¸Ä¿ÍË¡¿Í¤Î»º¶ÈÅª¼ÂÂÎ¤òÇ§¤á¤ëÌÀ³Î¤Ê²ÝÀÇ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¡¢¢Ë¡¿Í¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÌò³ä¤È¥ê¥¹¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¤¿»öÁ°Í½Â¬²ÄÇ½¤Ê´ð½à¤ÎÀ°È÷¡¢£¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¦ÄÉÄ§Ãæ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤Ê±¿±Ä¤òÂ¥¤¹À©ÅÙ²þÁ±¡¢¤K¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤Á°¸þ¤¤Ê¹ÔÀ¯²ò¼á¤Ê¤É¤òÀ¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë´Ú¹ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏ¢¹ç¤Ï¡ÖK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÏÂç´ÚÌ±¹ñ¤ÎÌ¤Íè»º¶È¤Ç¤¢¤ê¹ñ²È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¹½Â¤¤òÃ¦ÀÇ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤À¤±¤ÇºÛÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¤éÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥É¥ó¥ß¥ó¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö´éÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯5·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯¤Ë±é·à¡Ø¥Ë¥å¡¼¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¹¤²¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¥¥¡¼¡¦¥«¥Ã¥×¥¹¡Á¤¿¤À¤¤¤ÞÎø¤¬Øá°ÍÃæ⁉¡Á¡Ù¤Ç¤ÏËâÀ¤Îº¾µ½»Õ¥³¥ó¡¦¥¹¥Á¥ã¥óÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢¡ÖMBC±éµ»Âç¾Þ¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ÈÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡§Ì´¤ÎÈâ¡Ù¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£