【築地銀だこ】クロワッサンたい焼『いちごカスタード』発売 / あんこ30%増量キャンペーンも同時開催
たこ焼きチェーンの築地銀だこは、2月18日(水)より、全国の築地銀だこのうち、クロワッサンたい焼取扱店舗にて、クロワッサンたい焼『いちごカスタード』を期間限定で発売する。また、系列店「銀のあん」店舗でも同商品を販売する。
クロワッサンたい焼『いちごカスタード』は、旬の苺を使用した春限定商品。昨年好評を博した商品を、今年はさらにいちご感を高めてリニューアルした。春を思わせるやさしいピンク色のクロワッサン生地には、高級ブランド苺「あまおう」を練り込み、表面(片面)にはアーモンドスライスをトッピング。専用の鉄板で焼き上げることで、外はサクッと香ばしく、中はしっとりとした食感に仕上げている。
中のいちごジャムは苺の配合量を昨年比約1.8倍に増量し、果肉感あふれるジューシーな味わいを実現。ふんわりとバニラが香る特製カスタードと組み合わせることで、甘酸っぱい苺の風味とやさしい甘さが広がる、ご褒美感のある一品となっている。〈商品概要〉
◆クロワッサンたい焼『いちごカスタード』
価格:1匹 302円(税込･持ち帰り)
◆お持ち帰り専用BOX(6匹入り)
価格:1,812円(税込･お持ち帰り)
※6匹入りBOXは内容により価格は異なる
※「銀のあん」店舗では一部価格が異なる場合あり
※店内飲食の場合は価格･税率が異なる
発売日:2026年2月18日(水)
販売店舗:全国の築地銀だこ クロワッサンたい焼取扱店舗(一部店舗を除く)
※系列店のたい焼専門店「銀のあん」店舗でも同時発売〈「あんこ30%増量キャンペーン」も開催〉
『いちごカスタード』の発売に合わせ、クロワッサンたい焼の定番商品「あずき」を対象とした「あんこ30%増量キャンペーン」を同時開催する。北海道産あずきを使用した自家製餡を、価格はそのままに通常より30%増量して提供する。〈キャンペーン概要〉
実施期間:2026年2月18日(水)〜3月1日(日)
対象商品:クロワッサンたい焼「あずき」
価格:1匹 259円(税込)
内容:あずきを通常の30%増量
※店内飲食の場合は価格･税率が異なる
※全国の築地銀だこ クロワッサンたい焼取扱店舗(一部店舗を除く)および系列店「銀のあん」店舗で実施
※非実施･中止･変更となる場合あり