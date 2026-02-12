G-DRAGON、ピカチュウに　横浜に降り立った“K-POPキング”のお茶目な日常

G-DRAGONがポケモンに変身した。

G-DRAGONは2月12日、インスタグラムのサブアカウントを更新。

【写真】ジスはイーブイに

特にコメントを添えず、複数の写真と短い動画を投稿している。

公開された写真には、日本公演を控え、リハーサル真っ最中のG-DRAGONの姿が収められていた。

昨年、頭にスカーフを頭に巻く独特なファッションを流行させたG-DRAGONだが、今回はスカーフの代わりにピカチュウの頭部を被っている。ステージ上で見せるクールな姿からは一転、キュートな魅力にあふれている。

別の写真では、恐竜の骨をモチーフにした大型の被り物を身に着けている。動画には、背中側に長く伸びたぬいぐるみのしっぽを揺らしながら歩く後ろ姿も捉えられており、少年らしい感性を感じさせる。

（写真＝G-DRAGON Instagramサブアカウント）

なおG-DRAGONは2月13日から15日にかけて、横浜のぴあアリーナMMで単独ファンミーティング「2026 G-DRAGON FAN MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]」を開催する。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。