【北海道地区劇場物販：「HG 1/144 Ξガンダム［クリアカラー］劇場公開記念パッケージ」】 2月20日より販売予定

　1月30日より劇場公開中の「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」北海道地区の劇場物販にて、「HG 1/144 Ξガンダム［クリアカラー］劇場公開記念パッケージ」を2月20日より販売を開始することを発表した。

　本商品は劇場先行販売のガンプラ商品で、発送遅延により延期していたが今回販売日が決定した。購入には「北海道地区劇場の半券」が必要となる。

(C) 創通・サンライズ