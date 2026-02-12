【北海道地区劇場物販：「HG 1/144 Ξガンダム［クリアカラー］劇場公開記念パッケージ」】 2月20日より販売予定

1月30日より劇場公開中の「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」北海道地区の劇場物販にて、「HG 1/144 Ξガンダム［クリアカラー］劇場公開記念パッケージ」を2月20日より販売を開始することを発表した。

本商品は劇場先行販売のガンプラ商品で、発送遅延により延期していたが今回販売日が決定した。購入には「北海道地区劇場の半券」が必要となる。

劇場物販

