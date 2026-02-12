「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」よりプライズ「Trio-Try-iT Figure―ララ・サタリン・デビルーク―」が2月第3週より順次展開！
【Trio-Try-iT Figure―ララ・サタリン・デビルーク―】 2月第3週より 順次展開
フリューは、プライズ「Trio-Try-iT Figure―ララ・サタリン・デビルーク―」を2月第3週より順次展開する。
本製品は、アニメ「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」より、白色の水着を着た「ララ・サタリン・デビルーク」を、同社のプライズフィギュア「Trio-Try-iT（トリオトライト）」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「キャラ広場」の商品ページが更新され、2月第3週より順次展開されることが確認できた。
「Trio-Try-iT Figure―ララ・サタリン・デビルーク―」種類：全1種 サイズ：約210mm
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社