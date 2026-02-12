１２日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２．０４ポイント（０．０５％）高の４１３４．０２ポイントと小幅ながら４日続伸した。

前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が引き続き相場を支えた。中国の金融当局が厚めの資金供給を連日で実施しているほか、関係部局は消費支援のスタンスを強めている。春節の大型連休で消費活動が活発化するとの観測もプラスだ。また、外国為替市場で対米ドルの人民元高が進んでいることも買い安心感につながっている。

ただ、上値は限定的。中国の大型連休が買い手控え要因として意識されている。来週は春節連休で本土市場が１６〜２３日まで休場。すでに人の移動も始まり、市場参加者が少なくなることもマーケットにとっての逆風だ。指数は安く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が６．６％高、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が５．７％高、パワー半導体の杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が５．６％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、中国政府系半導体企業の華潤微電子（６８８３９６／ＳＨ）が６．０％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．８％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

エネルギー株もしっかり。エン鉱能源（６００１８８／ＳＨ）が５．２％、中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が２．０％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が１．６％、中海油能源発展（６００９６８／ＳＨ）が１．４％ずつ上昇する。ほか、原油タンカーの招商局能源運輸（６０１８７２／ＳＨ）と中遠海運能源運輸（６０００２６／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高で引けた。電力設備株、素材株、宇宙・軍需産業株の一角なども買われている。

半面、銀行・保険株は安い。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．７％、中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が１．５％、中国銀行（６０１９８８／ＳＨ）が１．３％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．４％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が１．２％ずつ下落した。ほか、証券株、不動産株、消費関連株、医薬株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．００ポイント（０．３８％）高の２６７．３９ポイント、深センＢ株指数が０．２１ポイント（０．０２％）安の１２５０．４１ポイントで終了した。

