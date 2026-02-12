CBC特別解説委員の石塚元章氏が12日、TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）に出演。女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、警視庁が同日、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の疑いで、日大三高（東京都町田市）の硬式野球部の17歳と16歳の男子部員2人を書類送検したことについてコメントした。日大三高は昨夏の甲子園の準優勝校。動画は部員数十人が受け取り、拡散には十数人が関わったとみられる。

捜査関係者によると、17歳の部員の書類送検容疑は昨年3〜6月ごろ、知人の女子生徒に、わいせつな画像や動画を3回にわたり交流サイト（SNS）で送らせ児童ポルノを製造し、動画1点を16歳の部員に提供した疑い。受け取った16歳の部員は同5〜10月ごろ、他の複数の部員に動画を送信して提供した疑い。

書類送検された部員2人は「やってはいけないことをやってしまった」「軽率な行動だったと深く反省している」などと容疑を認めている。17歳の部員は女子生徒に動画について「絶対に消すから」と告げていたという。昨年10月、女子生徒の家族から「娘の動画が拡散しているようで心配だ」と警視庁に相談があり、捜査していた。部外に拡散しているかどうかは捜査中という。

日大三高は甲子園に春夏通じ計40回出場。夏は2001年と11年、春は1971年に優勝した。同校は取材に対して部員の書類送検について事実と認め、同部の今後の活動方針は「検討している」と説明した。

番組出演者らが、ネットリテラシーの教育問題や、SNSでの動画の投稿、拡散により、個人情報が半永久的に残る「デジタルタトゥー」の問題などについて意見を述べる中、石塚氏は「もう一つ違う視点で僕が思ったことは、日大三高って強豪校なんですよ。だからこれだけ騒いでませんかっていう視点」と言い、「たぶんほかのことで同じような犯罪とかこういう事象って山ほどあるんですよ。捕まったり摘発されたりニュースになったりすることもたくさんあると思うんですけど、じゃあテレビ番組でこうやってこんなこともありましたよって、これだけボードつくってやるかというと、たぶん申し訳ないけど、僕もテレビ局の人間で。日大三高だったからかも知れません、分かりませんけど」と指摘。

そして「そういうことが僕らとして、メディアとしていいのかどうかという視点も僕はこれ見ていて一つ思ったんです」とし、「名前聞いても“えっそれどこの学校ですか”っていう学校で同じようなことがあった時にこれだけ大々的にわれわれはお伝えしたでしょうか、これ自戒の念も一つ思うところもある」と話した。