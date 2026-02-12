ミスド、12年ぶりに「ショコラフレンチ」復活！ 「すぐ売り切れるかもしれない」「絶対争奪戦の予感」
ミスタードーナツの公式X（旧Twitter）は2月12日に投稿を更新。かつて人気を博した商品の復活を告知しました。
「待ってました！！」「予告」と題し、「2月18日（水）新発売！ ショコラフレンチ、待望の復活！」と告知した同アカウント。かつて販売されていた商品「ショコラフレンチ」が、12年の時を経て限定復活するようです。「ショコラフレンチ」「エンゼルショコラ」「ザクザクチョコクリームショコラ」の3種類の味がラインアップされています。
コメントでは、「ガチで嬉しい！！！」「大歓喜です！！！！！」「待ってました！！」「復活嬉しい」「すぐ売り切れるかもしれないな」「これは絶対争奪戦の予感…」「子どもの頃、これが一番好きだった」「食べたすぎる」など、歓喜の声が続出しています。
「復活してほしいドーナツランキング」10日の投稿で「ミスタードーナツ55周年のフィナーレを飾るのは…」とつづり、「復活してほしいドーナツランキング」を発表していた同アカウント。投稿時点では1位は伏せられていましたが、「ショコラフレンチ」であると今回判明しました。2位は「ホームカット」、3位は「ヨーグルトクリーム」とのこと。「ショコラフレンチ」は18日に発売開始です。待ち遠しいですね。(文:All About ニュース編集部)
