「もうすっかり女優さん」宇垣美里、高級車に乗る“セレブパリピドクター”姿公開「可愛すぎびっくり!」
フリーアナウンサー・宇垣美里さんのマネージャーによるInstagramアカウントは、2月11日に投稿を更新。宇垣さんが出演するドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）のオフショットを公開しました。
【写真】宇垣美里の医者姿
コメントでは、「もうすっかり女優さんですね」「女医さん役ハマってましたー」「白衣似合い過ぎ」「めっちゃ可愛すぎ」「お綺麗で可愛かった」「綺麗すぎます」「可愛すぎびっくり!」など、さまざまな声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「綺麗すぎます」「セレブパリピドクターとして登場いたしました」と報告した同アカウント。宇垣さんが演じる岩崎沙羅の写真を9枚載せています。白衣姿、手術着姿、高級車に乗る姿など、“セレブ”な様子ばかりです。続けて「ひょんなことからやってきた沙羅先生チームがどんな展開を巻き起こすのか、まだの方は配信にて是非ご覧ください」と、ファンへ呼び掛けました。
講演会のオフショットも同アカウントは、宇垣さんの仕事のオフショットを中心に発信しています。1月29日の投稿では講演会を開催したときに衣装ショットを公開。黒を基調とした大人の雰囲気漂う姿です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
