ダンサーでタレントのパパイヤ鈴木さん（59）が2月11日までにXを更新し、銀婚式を迎えたことを報告。新婚当時の写真がネット上で話題となっている。



【写真】「可愛い奥様とデレデレ」「リアル美女と野獣」結婚式でのラブラブショット

パパイヤさんは「昨日は結婚記念日でした 25周年、銀婚式ですね 早いものです」とコメントし、約25年前の結婚式の写真をアップ。「お買い物してご飯食べて、これが幸せなんだと思います いつまでも続きますように。。」としみじみとつづった。



パパイヤさんは2010年、1年3カ月に及ぶダイエットで33kgの減量に成功。ファンは久々に見た減量前の姿に「リアル美女と野獣ですねー」「美女と野獣感、素敵」「可愛い奥様とデレデレのパパさん」「美しい奥様」「パパさんの笑顔もまぶしいです」などと反応した。



鈴木さんは、1966年6月29日生まれ、東京都出身。1998年にダンスユニット「パパイヤ鈴木とおやじダンサーズ」を結成。2023年には錦織一清さんと「Funky Diamond 18」を結成し、話題になった。