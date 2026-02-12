¡Ö¹ë²÷¤Ç¤¹¤Í¡×¶âÈ±·õ»Î¡¦¹¾Â¼Èþºé¡¢Åßµ¨¶¥µ»àÅ¾¿È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÎ©ÇÉ¡×¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¡Ä¡×¡Ö·õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Í¡Á¡×
Àã¤Î¾å¤ÇÂç¤Î»ú¤Ë
¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°½÷»Ò¥µ¡¼¥Ö¥ëÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¹¾Â¼Èþºé(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤¬à¥¹¥Î¥Ü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ê¸å¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¼ñÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ç¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¸«ÅÏ¤¹¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£
¡¡¾å¤Ï¥°¥ì¡¼¡¢²¼¤Ï¹õ¤Î¥¦¥§¥¢¤Ç¥Ü¡¼¥É¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¾ÅÝ¤·¤ÆÂç¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Æ°²è¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È³ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ª¤¢¤º¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¶âÈ±·õ»Î¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥Á¥ç¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥Î¥Ü¥¦¥§¥¢»Ñ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¿¬¤â¤Á¡¢¹ë²÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¿¬¤â¤Á¤Ë¿á¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Í¡Á¡×¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¡Ä¤À¤±¤É²Ä°¦¤¤²á¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£