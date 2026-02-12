佐田真由美 （C）ORICON NewS inc.

　モデルの佐田真由美（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。“脚の難を隠す”コーデを披露した。

【写真】「激可愛い」益若つばさ＆藤井リナも絶賛する、佐田真由美の“脚の難を隠す”コーデ

　佐田は「ルーズソックスって脚の難を隠す。脚が真っ直ぐに見える。なんで？と思ったら脚の難が見えやすい場所をぐるりと隠してくしゅくしゅにしてる。だからミニスカにルーズソックス履くと脚が真っ直ぐに見えるんだ！そんな靴がほしいと思ったのが始まりです」とつづり、ルーズソックスから発想を得たというブーツを履いたコーディネートを紹介している。

　自身がデザインしたという、ルーズソックスのボリューム感をウエスタンブーツに融合させた独創的なデザインに「多分、世界初だと思う」と絶賛し、脚を細く見せるつま先のラインや、ヒール感を感じさせないインソールの採用など、細部までこだわりを詰め込んだ様子をのぞかせた。

　ブーツには、ブルーのミニ丈ワンピースを合わせ、自身のコンプレックスであるO脚を感じさせないスタイリングとなっている。

　コメント欄には、益若つばさや藤井リナが「可愛い」と反応したほか、「めっちゃ可愛い」「買いたい」「欲しい」「カッコイイ」「激可愛いです！コーデ丸ごと真似したい」などの声が多数寄せられていた。