日本でも活躍する韓国俳優のシム・ウンギョンが、６年ぶりに自国ドラマに本格復帰すると１２日、現地メディアのＯＳＥＮなどが報じた。

記事によると、シム・ウンギョンは３月１４日より韓国で放送開始予定のドラマ「大韓民国でビルオーナーになる方法」（原題）に出演するという。同作は借金に苦しむビルオーナーが、命よりも大切な家族とビルを守るために偽装誘拐劇に加担し繰り広げられるサスペンスドラマで、主演は映画「お嬢さん」や「神と共に」などで知られるハ・ジョンウが務める。シム・ウンギョンは劇中、謎めいた実務担当者・ヨナ役を演じるとし、冷酷で残忍な性格の持ち主で誰かと深くかかわることを避ける人物だという。

同メディアは、ドラマ制作スタッフが「シム・ウンギョンがキャラクター分析を緻密に行い、ヨナという人間を完成させてくれた。シム・ウンギョンの活躍を期待してほしい」とコメントしたことを伝えた。

シム・ウンギョンは、２０２０年に放送されたドラマ「マネーゲーム」以降、２５年に「私が死ぬ一週間前」で特別出演したものの、連続ドラマの本格出演は６年ぶり。そのため、現地ドラマファンから大きな関心を集めているという。