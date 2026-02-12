2月4日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。今シーズン入団した新戦力の印象について訊いた。

――新戦力についてですが、FAで桑原将志選手がDeNAから加入しました。桑原選手がチームに加入することなったときに、どう感じましたか？

西口「ガッツある選手で、チームを引っ張っていってくれる、引っ張るだけの力がある選手だとは思います。行動で、姿で選手を引っ張っていける選手だなと感じているので、そこは期待したいです」

――昨年打率.284打っています。セ・リーグを代表する右のアベレージヒッターですが、タイプ的にやはり打順は1.2番になりそうですか？

西口「今のところはっきり考えてはいないです」

――1.2番ということになれば、西川（愛也）選手、滝澤（夏央）選手あたりに与える刺激はどうでしょうか？

西口「その選手たちが打順を気にしているかどうかわからないです。まずはポジションをとらないことには話にならないので」

――次に（日本ハムからFA移籍の）石井一成選手です。同じリーグで何回も対戦をしたわけですが、どのようなイメージを持っていますか？

西口「うちのチームはやられている印象が強かったので、心強い選手が加入してくれたなというところです」

――それから新外国人選手ですが、メジャーで通算打率.229、25歳とまだ若い（アレクサンダー）カナリオ選手です。バッティングをご覧になって、どんな印象ですか？

西口「まだ時差の関係もあるのかもしれないですし、まだバッティング周りの環境に慣れていないというところもあるかもしれないですが、体は動いていたので、徐々に徐々に（調子を）上げていってくれればいいかなというところですね」

――監督が言うところのブリブリ（ブリブリ振り回せるやつ）かと思いますが、ブリブリパワーはまだまだこれからですか？

西口「そうですね。まだカナリオ的には（気温が）寒いのではないですか」

――そしてもう1人、台湾から林安可（リン・アンクー）選手。こちらは台湾で昨シーズン打率.318という非常に高いアベレージを記録し、2020年に新人王を獲得した左バッターです。どのような印象ですか？

西口「もっともっと体が動いてくれれば、寒さに慣れてくればというところじゃないですか」

――投手陣では今井（達也）投手が（MLB移籍のため）抜けました。これは大きな穴となりましたが、どういった形で埋めていくかという構想はいかがですか？

西口「今井が抜けた穴は平良（海馬）で埋まると考えているので、平良が抜けた後ろ（抑え）をどうするかというところが問題じゃないですかね」

――今のところ候補はどうですか？

西口「はっきり誰にするかというのは決めていないです」

――このあたりも競争で？

西口「もちろん」

――昨シーズン最終戦の試合後に西口監督は、「選手起用では思い切った采配も必要だった」ということを言っていました。そのあたり今シーズンは変わってきますか？

西口「変わってくるかもしれないです」

――例えばどういうところに現れますか？

西口「いやそれはわからないですが、昨年よりも今年は選手層が厚くなっていると思うので、その辺も踏まえてです」

――まだキャンプは始まったばかりですが、ファンの方たちにキャンプのここをみてほしいといったメッセージをお願いします。

西口「今年は例年よりも多くの選手を南郷に連れてきているので、どれだけ選手がポジションをとりに行くという気持ちを前面に出してこのキャンプを過ごすかというところをみてもらいたいです」

※インタビュアー：文化放送・長谷川太アナウンサー