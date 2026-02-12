Ｊ２磐田は１４日のホームＪ３岐阜戦に向け、１２日に磐田市内で調整。岐阜には、かつて磐田でプレーしたＭＦ荒木大吾とＭＦ中村駿が在籍する。ＭＦ上原力也は旧友との再会を心待ちにしながらも、開幕２連勝への貢献を誓った。

この日は、磐田はゴール前の技術向上を意識したメニューに取り組んだ。１４日の岐阜戦を見据え、フィニッシュの精度や連係の確認に時間を割いた岐阜は開幕戦で、同じ静岡県内のＪ２藤枝と対戦し、カテゴリーが上の相手に２―０で勝利。先制点を挙げた荒木は、上原の１年後の２０１６年に磐田へ加入し、３年間サックスブルーをまとって共に戦った仲間だ。

上原は荒木について、「若い頃に切磋琢磨（せっさたくま）した仲間ですし、楽しみです。（当時は）昼ご飯を食べて映画を見て、夜ご飯も一緒に食べる。３６５日のうち３００日以上は一緒にいましたね」と懐かしむ。「（中村も含め）２人の良さは分かっているので脅威ではありますが、同じピッチに立てるのは楽しみ」。Ｊ２とＪ３が混在する特別大会ならではの顔合わせだ。

今季から志垣良監督が就任した新生・磐田は、開幕戦で長野と対戦。上原は後半途中までプレーした。前半は押し込まれる展開となったが粘り強く守り、０―０の末のＰＫ戦を制した。上原は「硬い試合になりましたし、特に前半はうまく試合を運べなかったのは事実。修正しながらチームとしてバリエーションを増やしていかなければいけないと感じました。守備の整備に割く時間が長かった分、伸びしろはある。積み上げていきたい」と語った。

前回は防戦気味の展開となったが、「押し込まれて、見る人には退屈だったり弱気に映ったかもしれない。ただ、攻撃面を反省する一方で、ああいう試合をゼロで耐えられたこと、ペナルティーエリア付近でも慌てなかったことは、これまでになかった試合運び」と手応えも口にした。

プロ１２年目。仙台への１年間の期限付き移籍を除けば、磐田一筋で歩んできた。「特別大会でもチームの積み上げと昇格が大事。それに貢献できるようにしていきたい」と力を込めた。（伊藤 明日香）