ドル円１５３．００近辺、ユーロドル１．１８７０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は153.00近辺、ユーロドルは1.1870近辺での推移。ドル円は東京午前に153円台前半から売りが強まり、昼過ぎには152.27付近まで下落した。しかし、その後は急速に買い戻されて153.55付近まで高値を伸ばした。足元では買いも一服し、ロンドン勢待ちになっている。



ユーロドルは東京午前のドル安局面で1.1885付近まで上昇も、その後はドル円の反発とともにドル買いに押された。ロンドン早朝には1.1852付近まで安値を広げている。しかし、足元では売りも一服1.1870近辺と前日NY終値付近に戻している。



USD/JPY 153.00 EUR/USD 1.1872

