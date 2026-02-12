メインシナリオ…反発場面、154円台回復がポイント。今日の東京時間に152.27まで下落したが、1月下旬の下落場面と同様に152円台前半で支持されると、153円台に戻している。また、21日線とのかい離率も今日の東京時間に一時－2％超となり、売られ過ぎ感が出ている。目先、反発場面となりそうだ。154円台回復が最初の関門。154円台に乗せると、前日の高値154.65や節目の155.00が視野に入る。155円台に浮上すれば、21日線がある155.83が目指そう。



サブシナリオ…再度、軟化すれば、1月27日の安値152.10や節目の152.00が意識される。152円割れとなれば、25年10月29日の安値151.54や節目の151.00を試そう。151.00も下抜くようなら、200日線がある150.55や節目の150.00が視野に入る。



