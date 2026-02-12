『ミヤネ屋』20年の歴史に幕 ネット「時代の変化を感じるなぁ」 生放送で今秋終了を報告
宮根誠司が、読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55）の生放送に出演し、一部で報じられていた番組終了について初めて言及。9月末の終了にSNSでは反響が寄せられた。
【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及
宮根は、7月に番組20周年を迎えることを受け「20年も視聴いただきありがとうございました」と視聴者やスポンサーに感謝。そして「この9月末をもって私、このミヤネ屋を卒業させていただく運びになりました」と報告。「感謝しかございません」とコメントした。
4分にわたって番組の思い出を振り返り、最後に「9月末までありますんで、まだ半年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします」と呼び掛けるとともに「それから、ひょっとしたら辞めたの辞めた。っていう可能性もありますんで、その時はまたご報告させていただきます」とユーモアを添えた。
『ミヤネ屋』は、読売テレビ制作で2006年7月31日にスタート。08年3月31日より全国ネットで放送開始し、今年20周年を迎えた。
報告にネットでは「20周年の節目で終了か…時代の変化を感じるなぁ」「20年続いた番組が一区切りって思うと感慨深いな……」「あの速射砲トークが聞けなくなるのは寂しいけど、本当にお疲れ様でした」といった反響が寄せられた。
