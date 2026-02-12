NHKは12日、東京・渋谷の同局で「NHK番組改定・番組キャスター取材会」を行い、4月から「NHKのど自慢」の司会を高瀬耕造アナウンサー（50）と塚原愛アナウンサー（49）が担当すると発表した。

「NHKのど自慢」は1946年の放送開始以来、80年続く長寿番組。現在の廣瀬智美アナウンサー、二宮直輝アナウンサーは3月までとなる。

会見に出席した高瀬アナは昨年春から担当していた「激突！メシあがれ」について「（放送開始から）1年経ちまして、全国の視聴者の皆さんの熱い思いが届くようになりまして、今回、終わるということになったことを、残念に思っております」とコメント。

そのうえで、今回の「のど自慢」の司会については「びっくりしました。私が希望していた方向性とは違うので、本当にびっくりしました」と率直な思いを吐露。「しかしながら、中途半端な気持ちでできるような番組ではありませんし、自分の全力を注ぎ込むことができる番組だと思っていますので、やるからには、素晴らしいのど自慢を作っていく、そこに貢献したいなと思っています」と意気込んだ。

「『NHKのど自慢』は本当に人間賛歌、ふるさと賛歌の番組。笑いあり涙あり、人生の輝きを出場者の皆さんと一緒に作っていけたら、視聴者の皆さんに届けていけたら。これから、各地を訪ねることになりますので、ぜひ皆さんと、お会いできる日を楽しみにしております」と話した。

塚原アナも「入局してから『NHKのど自慢』を担当する日が来るとは夢にも思わなかったので、大変光栄に思います。80年以上に渡ってたくさんの方が、番組に思いを寄せて、参加してくださっている番組なので、すごく今から楽しみです」と笑顔。「小学生の子供とよく見ているんですけれども、本当に一緒に熱唱したり、楽しいパフォーマンスに爆笑してしまったり、あとは勇気をもらったり、本当に涙することもあって。本当に感情が忙しい、45分間だなあと視聴者として思っております。皆さんのいろんなドラマを、お伝えする番組なんですけど、出場する20組の皆さんも会場で応援する方々も、番組をご覧の皆様も、“ああ、楽しかった、楽しい日曜日の時間だった”と思っていただけるように、微力ながら、全力を尽くして参りたい。皆さんの思いをしっかり受け止めて、ステージでお届けできれば」と話した。