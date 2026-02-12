¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¥À¥Ö¥ë¤ÇÀÝ¼è¤·¤Æ´ðÁÃÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ö¤¦¤Þ¤À¤ìÆÚ¥¥ã¥Ù¾ø¤·¡×¡Ú¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡Ä¡ª¡Ý14kg¤ò³ð¤¨¤¿¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¿©»öÀ©¸Â¤Ë²¿ÅÙ¤âºÃÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥¿¡£¤¼¤Ò¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ï¥ë¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¸º¤é¤µ¤º¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯Äã»é¼Á¿©¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ½Å¥À¥¦¥ó¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢Æù¤ÈÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â¶ÚÆù¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤ÎÄã²¼ËÉ»ß¤ò½õ¤±¤ë¤ª¤«¤º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
▷¥Ï¥ë¤µ¤ó
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼73Ëü¿Í¤Î¿Íµ¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£45ºÐ¤Î¤È¤¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢É×ÉØ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£Äã»é¼Á¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kanal_recipe ¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡ª ¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤·¤Î¿·¾ï¼± ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©Æ²¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Ç14kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó¤â10kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡ª
¢£¤¦¤Þ¤À¤ìÆÚ¥¥ã¥Ù¾ø¤·
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤ì¤ÇÈ¤¤¬¿Ê¤à¡ª
¡ã¥Ï¥ë¼°ËþÊ¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥ë¡ä
¤ª¤«¤º¤Ï¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡ßÄã»é¼Á¤ÇËþÊ¢¤Ë
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï1¿©20g°Ê¾å¡¢»é¼Á¤Ï1¿©15g°Ê²¼¤¬ÌÜ°Â¡£Æù¤äµû¤Ê¤É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¡¢Æù¤Î»é¿È¤äÌý¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£¤ä¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¡¢¤à¤·¤í¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤ÏÄ«¡¢Ãë¤Ï150g¡¢Ìë¤Ï120g¿©¤Ù¤ÆOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËþÊ¢´¶¤âÂç¡£
¡ãºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡ä¡ö1¿ÍÊ¬255kcal¡¿±öÊ¬3.5g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á20.0g¡¢»é¼Á9.6g
¡¦ÆÚ¤â¤âÇöÀÚ¤êÆù¡¦¡¦¡¦ 150g
¡¦¸¨¤´¤·Æ¦Éå ¡¦¡¦¡¦150g
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä ¡¦¡¦¡¦1/4¸Ä¡ÊÌó400g¡Ë
¡¦¤¨¤Î¤ ¡¦¡¦¡¦1ÂÞ¡ÊÌó100g¡Ë
¢£A¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡¨¦¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ ¡¦¡¦¡¦Âç¤µ¤¸2
¡¡¨¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡¦¡¦¡¦ Âç¤µ¤¸1¤È1/2
±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦¡¡¾®ÇþÊ´
¡ãºî¤êÊý¡ä
1¡¥¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï3¡Á4cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ê¡¢¤¨¤Î¤¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Û¤°¤·¡¢Æ¦Éå¤Ï½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¥ÆÚÆù¤Ë±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ê¡¢¾®ÇþÊ´¾®¤µ¤¸1¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÉß¤¡¢¤¨¤Î¤¡¢Æ¦Éå¡¢2¤ò½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë3Îó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Î¤»¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¿åÂç¤µ¤¸1¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç10¡Á12Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¡¢A¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¤ä¤»¥³¥Ä¡Û
¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤Î¾ø¤·¾Æ¤¤Ç»é¼Á¤ò¾å¼ê¤Ë¥«¥Ã¥È
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ë¤Ï¡¢Ãº¿å²½Êª¤ä»é¼Á¤è¤ê¤â¾Ã²½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢´Ö¿©¤¬¸º¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°ÊªÀ¤È¿¢ÊªÀ¡¢Î¾Êý¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¡¢±ÉÍÜÅª¤Ë¤â¡ý¤Î¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¥Ï¥ë¡¡»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°¤Éô¤Þ¤æ¤³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÏÊÕ¤æ¤¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿UTUWA
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹